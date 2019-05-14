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Le Parisien: «ПСЖ» претендует на трех игроков «Реала»

Le Parisien: «ПСЖ» претендует на трех игроков «Реала»
Eurosport

14/05/2019 в 22:50

Катарские шейхи готовят массовую закупку.

Французский «Пари Сен-Жермен» обратил внимание на трех футболистов «Реала» – полузащитников Иско, Тони Крооса и Гарета Бэйла.

Как сообщает AS, ссылаясь на Le Parisien, парижане готовы выложить за трех игроков 210 миллионов евро. Эти средства «ПСЖ» рассчитывает выручить с продаж нападающего Эдинсона Кавани и полузащитника Юлиана Дракслера.

  • В покупке Дракслера заинтересована мюнхенская «Бавария».
  • Суммарная стоимость Иско, Крооса и Бэйла, согласно сайту Transfermarkt, составляет как раз 210 млн евро.

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