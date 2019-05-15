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«ПСЖ» пропустил лица игроков через Baby Filter, но у Маркиньоса все равно остались усики

«ПСЖ» пропустил лица игроков через Baby Filter, но у Маркиньоса все равно остались усики
Eurosport

17 ч. назад

А Дракслер почти не изменился.

В официальном аккаунте «ПСЖ» в твиттере появились портретные фотографии игроков клуба, пропущенные через новый фильтр Snapchat, который превращает взрослые лица в детские.

Сммщики парижан пропустили через Baby Filter лица Килиана Мбаппе, Марко Верратти, Неймара и Маркиньоса. Любопытно, что на лице Маркиньоса все равно остались усики.

А затем – лица Преснеля Кимпембе, Анхеля ди Марии и Юлиана Дракслера.

  • В сезоне-2018/19 «ПСЖ» выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.
  • В Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля дошла до 1/8 финала, где по сумме двух игр уступила «Манчестер Юнайтед».

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