В официальном аккаунте «ПСЖ» в твиттере появились портретные фотографии игроков клуба, пропущенные через новый фильтр Snapchat, который превращает взрослые лица в детские.

Сммщики парижан пропустили через Baby Filter лица Килиана Мбаппе, Марко Верратти, Неймара и Маркиньоса. Любопытно, что на лице Маркиньоса все равно остались усики.

А затем – лица Преснеля Кимпембе, Анхеля ди Марии и Юлиана Дракслера.

В сезоне-2018/19 «ПСЖ» выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

В Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля дошла до 1/8 финала, где по сумме двух игр уступила «Манчестер Юнайтед».

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