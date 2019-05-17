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«Чемпионат»: 3 топ-клуба претендуют на Головина
Первый сезон во Франции вышел комом.
Полузащитник «Монако» Александр Головин может перейти в другую команду летом.
На футболиста претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Шпоры» видят в нем потенциальную замену Кристиану Эриксену, лондонцы – Месуту Озилу. Монегаски не хотят расставаться с Головиным и рассмотрят предложения на сумму не меньше 30 млн евро – именно столько французы заплатили ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Позднее стало известно, что Александр – приоритетная цель и «Хоффенхайма», который видит в нем замену Керему Демирбаю, который уходит в «Байер».
- «Монако» находится на 16-м месте за два тура до конца Лиги 1.
- У команды Головина одинаково очков с 17-м местом.
- Головин сыграл в чемпионате Франции 28 матчей, забил два мяча и сделал два ассиста.
«Сделал все правильно. В «Челси» бы не дали права на ошибку». Головин рассказал Савину о «Монако»
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