Полузащитник «Монако» Александр Головин может перейти в другую команду летом.

На футболиста претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Шпоры» видят в нем потенциальную замену Кристиану Эриксену, лондонцы – Месуту Озилу. Монегаски не хотят расставаться с Головиным и рассмотрят предложения на сумму не меньше 30 млн евро – именно столько французы заплатили ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

Позднее стало известно, что Александр – приоритетная цель и «Хоффенхайма», который видит в нем замену Керему Демирбаю, который уходит в «Байер».

«Монако» находится на 16-м месте за два тура до конца Лиги 1.

У команды Головина одинаково очков с 17-м местом.

Головин сыграл в чемпионате Франции 28 матчей, забил два мяча и сделал два ассиста.

«Сделал все правильно. В «Челси» бы не дали права на ошибку». Головин рассказал Савину о «Монако»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android