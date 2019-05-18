Классная подача Головина, неплохой удар Фалькао и ужасная ошибка вратаря – вот и гол «Монако»
Третий ассист русского полузащитника во Франции.
Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил голевую передачу в матче чемпионата Франции против «Амьена».
Результативный балл принес русскому легионеру монегасков угловой. После подачи Александра на дальнюю штангу до мяча добрался Радамель Фалькао. Его удар не был неберущимся, но голкипер Режис Гюртнер выронил мяч в ворота.
- Головин оформил третий ассист в Лиге 1, на его счету также два гола в 29 матчах.
- Для Фалькао этот гол стал 15-м в 31 играх чемпионата Франции.
«Чемпионат»: 3 топ-клуба претендуют на Головина
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте