Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил голевую передачу в матче чемпионата Франции против «Амьена».

Результативный балл принес русскому легионеру монегасков угловой. После подачи Александра на дальнюю штангу до мяча добрался Радамель Фалькао. Его удар не был неберущимся, но голкипер Режис Гюртнер выронил мяч в ворота.

Головин оформил третий ассист в Лиге 1, на его счету также два гола в 29 матчах.

Для Фалькао этот гол стал 15-м в 31 играх чемпионата Франции.

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