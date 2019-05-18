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Классная подача Головина, неплохой удар Фалькао и ужасная ошибка вратаря – вот и гол «Монако»

Классная подача Головина, неплохой удар Фалькао и ужасная ошибка вратаря – вот и гол «Монако»
Eurosport

31 мин. назад

Третий ассист русского полузащитника во Франции.

Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил голевую передачу в матче чемпионата Франции против «Амьена».

Результативный балл принес русскому легионеру монегасков угловой. После подачи Александра на дальнюю штангу до мяча добрался Радамель Фалькао. Его удар не был неберущимся, но голкипер Режис Гюртнер выронил мяч в ворота.

  • Головин оформил третий ассист в Лиге 1, на его счету также два гола в 29 матчах.
  • Для Фалькао этот гол стал 15-м в 31 играх чемпионата Франции.

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