Футболист «Монако» и сборной России Александр Головин провел один из лучших матчей во Франции.

В важнейшей с точки зрения борьбы за выживание игре против «Амьена» Александр сначала сделал голевую передачу на Радаемля Фалькао с углового, а во втором тайме реализовал футбольный буллит.

Это четвертый гол Головина в составе «Монако» и третий в чемпионате Франции.

«Монако» набрал 36 очков и вышел на 16-е место. За тур до финиша монегаски на 3 очка оторвались от зоны вылета в Лигу 2.

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