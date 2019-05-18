Eurosport
Эффектный выход один на один и гол Головина в ворота «Амьена»
Александр – герой уикенда.
Футболист «Монако» и сборной России Александр Головин провел один из лучших матчей во Франции.
В важнейшей с точки зрения борьбы за выживание игре против «Амьена» Александр сначала сделал голевую передачу на Радаемля Фалькао с углового, а во втором тайме реализовал футбольный буллит.
- Это четвертый гол Головина в составе «Монако» и третий в чемпионате Франции.
- «Монако» набрал 36 очков и вышел на 16-е место. За тур до финиша монегаски на 3 очка оторвались от зоны вылета в Лигу 2.
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