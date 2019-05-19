Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своего клуба над «Амьеном». Русский футболист отметился голом и ассистом.

«Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча. Определенное давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой и здорово, что получилось это сделать.

Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе «Монако» для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее, период адаптации позади. Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с «Ниццей». Будем готовиться», – цитирует 22-летнего Головина «Спорт-Экспресс».

«Монако» выиграл у «Амьена» со счетом 2:0.

За тур до финиша монегаски на 3 очка оторвались от зоны вылета в Лигу 2.

Эффектный выход один на один и гол Головина в ворота «Амьена»

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