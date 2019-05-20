Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на церемонии вручения наград Профсоюза футболистов Франции (UNPF) намекнул, что может покинуть клуб.

По итогам сезона-2018/19 Мбаппе завоевал сразу две награды – приз лучшему футболисту года во Франции и приз лучшему молодому игроку сезона.

«Это очень важный момент для меня. Думаю, что я приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в моей карьере. Здесь [Килиан имеет в виду Лигу 1 – прим. Eurosport] я узнал много вещей. Теперь я чувствую, что, возможно, пришло время взять на себя больше ответственности.

Надеюсь, это будет здесь, в «ПСЖ», я буду только рад. Или это будет в другом проекте», – приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Килиан стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года.

За два сезона в Париже Мбаппе дважды выиграл чемпионат Франции, а также по разу победил в Кубке Франции и Кубке французской лиги.

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