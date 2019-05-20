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«История Мбаппе и «ПСЖ» продолжится в следующем сезоне». В Париже опровергли возможный уход Килиана
Он остается.
«ПСЖ» выступил с официальным заявлением по поводу будущего нападающего Килиана Мбаппе в клубе.
«Два года назад «ПСЖ» и Килиана Мбаппе связали очень близкие отношения. История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции отметиться в истории европейского футбола. 50-летний юбилей с момента основания «ПСЖ» – долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в клубной истории», – говорится в заявлении.
- В сезоне-2018/19 Мбаппе забил за «ПСЖ» 32 мяча.
- Парижане досрочно оформили чемпионство в Лиге 1.
«Пришло время взять на себя больше ответственности». Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»
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