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Эмери: «Мбаппе в прошлом сезоне хотел в «Реал», но мы заставили его остаться»
Судя по сезону «Мадрида», Килиан потерял немного.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, ранее возглавлявший «ПСЖ», в прошлом сезоне отговорил нападающего Килиана Мбаппе от перехода в мадридский «Реал».
«В какой-то момент мы все на него надавили. Я разговаривал с ним и с его отцом, уговаривал остаться. Мбаппе хотел уйти в «Реал» и имел шанс попасть в «Барселону», но хотел в Мадрид. Все вместе мы смогли убедить его в перспективности «ПСЖ» и заставили остаться. Это было необходимо», – приводит слова Эмери Cadena Ser.
- C «ПСЖ» в сезоне-2018/19 20-летний Мбаппе стал чемпионом Франции, забив 32 мяча.
- Эмери возглавляет лондонский «Арсенал», который сыграет в финале Лиги Европы.
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