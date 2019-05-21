Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, ранее возглавлявший «ПСЖ», в прошлом сезоне отговорил нападающего Килиана Мбаппе от перехода в мадридский «Реал».

«В какой-то момент мы все на него надавили. Я разговаривал с ним и с его отцом, уговаривал остаться. Мбаппе хотел уйти в «Реал» и имел шанс попасть в «Барселону», но хотел в Мадрид. Все вместе мы смогли убедить его в перспективности «ПСЖ» и заставили остаться. Это было необходимо», – приводит слова Эмери Cadena Ser.

C «ПСЖ» в сезоне-2018/19 20-летний Мбаппе стал чемпионом Франции, забив 32 мяча.

Эмери возглавляет лондонский «Арсенал», который сыграет в финале Лиги Европы.

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