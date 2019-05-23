Бразильский защитник «ПСЖ» Дани Алвес уверен, что его соотечественник Неймар останется в парижском клубе.

«Готов ли я поспорить на ужин у меня дома, что Ней останется в Париже? Этого мало. Давай поспорим на Эйфелеву башню! Я думаю, Неймар продолжит играть за «ПСЖ». Он еще не сделал свою работу здесь.

В жизни нужно ставить перед собой цели, выполнять их, а уже потом делать то, что тебе захочется», – сказал Алвес в интервью ESPN.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году за 222 млн евро.

За два сезона в Париже бразилец дважды выиграл чемпионат Франции, по разу – Кубок страны и Кубок французской лиги.

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