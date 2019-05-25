«Пари Сен-Жермен» объявил о пролонгации соглашения с главным тренером команды Томасом Тухелем. Новый контракт рассчитан до лета 2021 года.

«Я очень счастлив и горжусь моим расширением и моей приверженностью «ПСЖ». Спасибо президенту и клубу в целом за доверие, которое они оказывают мне и моим сотрудникам. Это только укрепляет мое желание поднять команду на вершину. Я также очень тронут поддержкой фанатов «ПСЖ». Убежден, что все лучшее у нашего клуба еще впереди», – заявил Тухель после оформления соглашения.

Тухель возглавил «ПСЖ» в мае 2018 года.

Под руководством 45-летнего немца парижане выиграли чемпионат и Суперкубок Франции.

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