Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал первый сезон в составе новой команды.

«Самое главное, что мы решили задачу, которая стояла перед командой в заключительных турах. Очень важно было остаться в Лиге 1, и нам это удалось. Что касается меня лично, то сложно что-то говорить в отрыве от командных результатов. Но нужно понимать, что был переезд в новый чемпионат, в новую страну. Безусловно, требуется время на адаптацию. Какие-то матчи получились лучше, какие-то хуже, но я регулярно играл, как мог, помогал команде.

Сейчас чувствую себя уже гораздо увереннее, чем год назад. Думаю, это позитивно. Из любой ситуации можно и нужно выносить полезный опыт. Именно это мы и сделаем. Станем сильнее в следующем сезоне, который будет очень важным», – цитирует 22-летнего Головина «Чемпионат».

«Монако» занял в Лиге 1 17-е место.

Головин забил за монегасков четыре мяча.

«Монако» и Головин избежали вылета

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