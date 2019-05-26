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Головин: «Очень важно было остаться в Лиге 1. Станем сильнее в следующем сезоне»
У Александра получился неоднозначный первый год в «Монако».
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал первый сезон в составе новой команды.
«Самое главное, что мы решили задачу, которая стояла перед командой в заключительных турах. Очень важно было остаться в Лиге 1, и нам это удалось. Что касается меня лично, то сложно что-то говорить в отрыве от командных результатов. Но нужно понимать, что был переезд в новый чемпионат, в новую страну. Безусловно, требуется время на адаптацию. Какие-то матчи получились лучше, какие-то хуже, но я регулярно играл, как мог, помогал команде.
Сейчас чувствую себя уже гораздо увереннее, чем год назад. Думаю, это позитивно. Из любой ситуации можно и нужно выносить полезный опыт. Именно это мы и сделаем. Станем сильнее в следующем сезоне, который будет очень важным», – цитирует 22-летнего Головина «Чемпионат».
- «Монако» занял в Лиге 1 17-е место.
- Головин забил за монегасков четыре мяча.
«Монако» и Головин избежали вылета