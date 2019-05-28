«Марсель» на официальном сайте объявил о назначении на должность главного тренера португальца Андре Виллаш-Боаша.

Соглашение со специалистом рассчитано на два года. Он приступит выполнению своих обязанностей с 1 июля.

«Мы рады пригласить тренера, успех которого признан на самом высоком уровне в Европе и во всем мире. Философия и подход Андре Виллаш-Боаша к игре совпадают с тем, что мы хотим видеть в «Марселе», они помогут оживить наш проект после разочаровывающего сезона», – сказал владелец клуба Фрэнк Маккорт.

Виллаш-Боаш сменил Руди Гарсию, который покинул «южан» по окончании сезона. В чемпионате Франции-2018/19 «Марсель» финишировал на пятом месте, оставшись на следующий сезон без еврокубков.

Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 гг. возглавлял санкт-петербургский «Зенит». Последним местом работы португальца был китайский «Шанхай СИПГ» (с 2016 по 2017 гг.).

В марсельский штаб Виллаш-Боаша войдет бывший защитник «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью.

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