Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель пришел на шоу Бориса Беккера на Eurosport во время «Ролан Гаррос» и ответил на вопросы о главных звездах парижской команды.

«Неймар и Мбаппе очень похожи и одновременно очень разные. Их качество не подвергается сомнению. Плюс у них огромная уверенность в себе, и она нужна, в том числе, для того чтобы решать игры. Не нужно путать с высокомерием или заносчивостью. Нужно себя вести так, чтобы стать лучшим из лучших, и ты хочешь доказывать это каждые три дня.

Ней – невероятно теплый человек, который не может играть без тесного контакта с тренером и партнерам. Не может играть без ощущения полного счастья. У него настроены антенны на все разногласия, на любую разновидность критики. Он все воспринимает близко к сердцу.

– Когда вы поняли, что лед растаял?

– Я быстро почувствовал, что Неймару нужен очень тесный контакт, что он игрок, которого часто нужно брать за руку, с ним нужно находиться рядом, чтобы он чувствовал, что все в порядке. И когда это так, все и работает.

Килиан очень сосредоточен, уверен и независим для своего возраста. Очень! Он даже считает голы на тренировках. Как-то он пришел в футболке с надписью «100 голов на тренировках». Я потом спросил: «И какие ты считаешь, даже те банки в маленькие ворота?» Он ответил: «Нет, только в большие ворота – когда в них стоит голкипер».

Он настоящая девятка, потому что ты всегда хочешь такого футболиста, который завершает комбинации, для которого это важно. Мбаппе – супермилый парень, очень уверенный. Он знает, что ему нужно и чего хочет», – сказал Тухель.

Неймар и Мбаппе перешли в «ПСЖ» летом 2017 года – за 222 и 180 миллионов евро из «Барселоны» и «Монако».

Томас Тухель возглавил «Париж» в 2018-м и сделал команду чемпионами Франции, но вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала от «Манчестер Юнайтед».

«История Мбаппе и «ПСЖ» продолжится в следующем сезоне». В Париже опровергли возможный уход Килиана

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