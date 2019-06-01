Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель во время «Ролан Гаррос» ответил на несколько вопросов Eurosport.

О первом годе работы в Париже и планах на лето

У нас было действительно отличное начало, иногда даже с рекордами. У нас была длинная победная серия. Именно по этой причине у нас очень скоро появилась доверительная атмосфера и уверенность. Все было хорошо, пока мы не сыграли второй матч против «МЮ», и у нас дома не произошел несчастный случай.

После этого поражения мы потеряли драйв. Теперь мы должны умно сработать на трансферном рынке, чтобы усилить команду и сделать ее более стабильной.

О французском языке

Когда стало ясно, что я буду здесь работать, то начал очень интенсивно изучать французский, Я бы сказал, почти 24 часа в сутки.

О поражении в ЛЧ

Иногда стоит продолжить сражаться. Только потом понимаешь, для чего это было важно.

О группировках в команде

Они есть в команде, я думаю, это нормально. Но важно иметь с ними контакт, чтобы они не стали автономными.

Во Франции «ПСЖ» выиграл только чемпионат и Суперкубок Франции.

«МЮ» остановил парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Юрген Клопп или Томас Тухель? Угадай тренера по факту

Качай приложение Eurosport для iOS или Android