Eurosport
«Я изучал французский 24 часа в сутки». Тухель – о первом годе в Париже и вылете из ЛЧ
Неоднозначный сезон немецкого тренера.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель во время «Ролан Гаррос» ответил на несколько вопросов Eurosport.
О первом годе работы в Париже и планах на лето
У нас было действительно отличное начало, иногда даже с рекордами. У нас была длинная победная серия. Именно по этой причине у нас очень скоро появилась доверительная атмосфера и уверенность. Все было хорошо, пока мы не сыграли второй матч против «МЮ», и у нас дома не произошел несчастный случай.
После этого поражения мы потеряли драйв. Теперь мы должны умно сработать на трансферном рынке, чтобы усилить команду и сделать ее более стабильной.
О французском языке
Когда стало ясно, что я буду здесь работать, то начал очень интенсивно изучать французский, Я бы сказал, почти 24 часа в сутки.
О поражении в ЛЧ
Иногда стоит продолжить сражаться. Только потом понимаешь, для чего это было важно.
О группировках в команде
Они есть в команде, я думаю, это нормально. Но важно иметь с ними контакт, чтобы они не стали автономными.
- Во Франции «ПСЖ» выиграл только чемпионат и Суперкубок Франции.
- «МЮ» остановил парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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