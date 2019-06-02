Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар обвиняется в изнасиловании, которое он якобы совершил 15 мая в Париже.

По информации UOL Sport, 27-летний бразилец оплатил будущей жертве перелет в Париж. Вечером он прибыл в отель, находясь в состоянии алкогольного обвинения. Сперва футболист поговорил с женщиной, затем начал ласкать ее и занялся с ней сексом против ее воли. Девушка подала заявление в полицию в Сан-Паулу, так как побоялась регистрировать дело в другой стране.

Неймар выложил видеообращение, подписав: «Из-за вымогательств я вынужден разоблачать личную жизнь и то, что происходит в моей семье».

Из-за драки с фанатом в финале Кубка Франции Неймар был лишен капитанства в сборной Бразилии.

14 июня бразильцы стартуют на домашнем Кубке Америки.

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