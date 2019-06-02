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Фабрегас: «Отдал бы все на свете, чтобы оказаться на месте Головина»
Сеск с завистью смотрит на юного и прыткого Сашу.
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, что мечтает оказаться на месте россиянина Александра Головина.
«Когда Головин выбегает на тренировку, он со всей силы бьет по мячу, пинает его так, как я уже не смогу. Он даже не представляет, что я отдал бы все на свете, чтобы оказаться на его месте. В «Арсенале» такими, как он, были я и Рейес, мы бегали туда-сюда на протяжении всей тренировки», – приводит слова Сеска Mundial.
- Интервью с Mundial было записано до трагической гибели Хосе Антонио Рейеса в автокатастрофе.
- В чемпионате Франции-2018/19 Головин провел 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 ассиста.
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