Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, что мечтает оказаться на месте россиянина Александра Головина.

«Когда Головин выбегает на тренировку, он со всей силы бьет по мячу, пинает его так, как я уже не смогу. Он даже не представляет, что я отдал бы все на свете, чтобы оказаться на его месте. В «Арсенале» такими, как он, были я и Рейес, мы бегали туда-сюда на протяжении всей тренировки», – приводит слова Сеска Mundial.

Интервью с Mundial было записано до трагической гибели Хосе Антонио Рейеса в автокатастрофе.

В чемпионате Франции-2018/19 Головин провел 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 ассиста.

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