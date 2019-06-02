Отец нападающего «ПСЖ» Неймара заявил, что считает обвинения его сына в изнасиловании подставой и попыткой вымогательства.

«Это тяжелая ситуация. Если мы не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать, как снежный ком. Если нас попросят показать переписку Неймара с этой женщиной, мы покажем», – приводит слова Неймара-старшего USA Today.

Также отец футболиста отметил, что у его сына и предполагаемой жертвы был секс по взаимному согласию. После расставания адвокат девушки шантажировал Неймара – видимо, с целью получения денег.

Впервые о том, что бразильца обвинили в изнасиловании, стало известно 1 июня. Подробности этой истории можно узнать тут.

Ранее с обвинениями в насилии сталкивались другие известные спортсмены – Криштиану Роналду и Конор Макгрегор.

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

NYT: Макгрегор находится в Ирландии под следствием по обвинению в изнасиловании

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