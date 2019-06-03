Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар в ответ на обвинения в изнасиловании опубликовал переписку с девушкой, но поступил крайне неосмотрительно.

В Бразилии передача, распространение или публикация изображений/видео любого сексуального содержания без согласия второй стороны карается тюремным сроком от 5 лет, сообщает Globoesporte. Правда, статья предусматривает наказание, если деяние было совершено с целью мести или унижения.

Изнасилование якобы произошло 15 мая в отеле в Париже.

Ранее с обвинениями в насилии сталкивались другие известные спортсмены – Криштиану Роналду и Конор Макгрегор.

Женщина обвинила Неймара в изнасиловании. Футболист все отрицает

Качай приложение Eurosport для iOS или Android