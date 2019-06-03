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Неймар опубликовал переписку с якобы изнасилованной девушкой, но за это ему грозит 5 лет тюрьмы
Ней поступил не очень грамотно.
Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар в ответ на обвинения в изнасиловании опубликовал переписку с девушкой, но поступил крайне неосмотрительно.
В Бразилии передача, распространение или публикация изображений/видео любого сексуального содержания без согласия второй стороны карается тюремным сроком от 5 лет, сообщает Globoesporte. Правда, статья предусматривает наказание, если деяние было совершено с целью мести или унижения.
- Изнасилование якобы произошло 15 мая в отеле в Париже.
- Ранее с обвинениями в насилии сталкивались другие известные спортсмены – Криштиану Роналду и Конор Макгрегор.
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