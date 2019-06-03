В лагере чемпиона Франции «ПСЖ» образовались два противоборствующих клана: один из них возглавляет Неймар, другой – Килиан Мбаппе.

Как сообщает L'Equipe, Мбаппе недоволен привилегиями, которыми обзавелся бразильский форвард. В частности, Килиана не устраивает тот факт, что график тренировок «ПСЖ» составляется исходя из предпочтений Неймара. К тому же Мбаппе раздражает излишнее влияние Нея на трансферную политику клуба.

Сторону французского игрока заняли его партнер по национальной сборной Преснель Кимпембе и бельгийский защитник Тома Мёнье. Имена футболистов, оказавшихся по другую сторону, не сообщаются.

В чемпионате Франции-2018/19 Неймар провел 17 матчей, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

На счету Мбаппе 29 игр, 33 гола и 7 ассистов.

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