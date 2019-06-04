Что произошло?

Форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара обвинили в сексуальном насилии. Девушка, имя которой засекречено, написала заявление в полицию 31 мая, хотя инцидент произошел 15-го числа.

Ней и дама познакомились через инстаграм, после чего футболист оформил ей документы и дал деньги для поездки в Париж. Встреча состоялась в отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe. По версии возможной жертвы, Неймар напился: пара обменялась ласками, но после бразилец против воли девушки совершил половой акт. Девушка объяснила задержку в подаче заявления тем, что была напугана.

Версия Неймара

Ней признал, что секс между ним и девушкой был, но утверждает, что все было по взаимному согласию. «Меня обвиняют в изнасиловании, это тяжелое слово. Эта ситуация застала меня врасплох. Очень плохо и грустно слышать подобное. Потому что те, кто знают меня, мой характер, понимают, что я никогда не стал бы делать подобное. Это была ловушка, и я в нее попал. Это станет уроком. Есть люди, которые хотят извлечь выгоду и вымогать что-то. Очень грустно и больно», – футболист записал видеообращение в инстаграме.

НеймарOther Agency

В качестве доказательства он выложил переписку в WhatsApp, где жертва и после секса присылает ему интимные фотографии и флиртует. Поступок Неймара хоть и, возможно, проясняет ситуацию, обернулся для него новыми проблемами. Передача, распространение или публикация изображений/видео любого сексуального содержания без согласия второй стороны в Бразилии карается тюремным сроком.

Отец Нея ожидаемо встал на защиту сына: «Это тяжелая ситуация. Если мы не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать, как снежный ком». Он отметил, что после расставания адвокат девушки шантажировал форварда. Материалы уже переданы в полицию.

Как идет расследование

4 июня стало известно, что полиция приехала в расположение сборной Бразилии, которая готовится к Кубку Америки. Полиция почти час прождала Неймара, чтобы тот подписал бумагу о явке в пятницу для дачи показаний. Федерация футбола страны договорилась, что встречу со следователями отсрочат до следующей недели – она произойдет после товарищеских матчей.

Полиция также конфискует телефон Неймара, с которого он выложил интимные фото девушки. Сейчас его переписка с жертвой из инстаграма удалена.

Официальной реакции от федерации футбола Бразилии и «ПСЖ» пока нет.

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