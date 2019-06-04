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GloboEsporte: девушка, обвиняющая Неймара, призналась адвокатам, что секс был по обоюдному согласию
Интересный поворот сюжета.
Юридическое бюро «Фернандес и Абреу» отказалось представлять девушку, обвинившую Неймара в изнасиловании.
В беседе с адвокатами бюро девушка заявила, что секс с Неймаром был по обоюдному согласию, но во время процесса он бил ее. За это, по ее мнению, он должен понести уголовное наказание. В «Фернандес и Абреу» девушке объяснили, что она в таком случае не является жертвой изнасилования, это другая статья. Девушка подала заявление об изнасиловании с другим адвокатом, сообщает GloboEsporte.
- Изнасилование якобы произошло 15 мая в отеле в Париже.
- Ранее с обвинениями в насилии сталкивались другие известные спортсмены – Криштиану Роналду и Конор Макгрегор.
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