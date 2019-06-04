Юридическое бюро «Фернандес и Абреу» отказалось представлять девушку, обвинившую Неймара в изнасиловании.

В беседе с адвокатами бюро девушка заявила, что секс с Неймаром был по обоюдному согласию, но во время процесса он бил ее. За это, по ее мнению, он должен понести уголовное наказание. В «Фернандес и Абреу» девушке объяснили, что она в таком случае не является жертвой изнасилования, это другая статья. Девушка подала заявление об изнасиловании с другим адвокатом, сообщает GloboEsporte.

Изнасилование якобы произошло 15 мая в отеле в Париже.

Ранее с обвинениями в насилии сталкивались другие известные спортсмены – Криштиану Роналду и Конор Макгрегор.

Полиция вручила Неймару повестку. Что известно о новом скандале об изнасиловании

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