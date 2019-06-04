Журналист Goal.com Робин Бернер назвал полузащитника «Монако» Александра Головина худшим трансфером в Европе за последний год.

«Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал подписание Головина важнейшим трансфером, однако переход за 30 млн евро оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как Головин совсем не справился во Франции.

Есть основания утверждать, что это был крупнейший трансферный провал в европейском футболе за последние 12 месяцев. За год Александр превратился из национального достояния в трансферное фиаско», – написал Бернер.

«Монако» подписал Головина после чемпионата мира-2018, на котором Александр в составе сборной России дошагал до 1/4 финала.

В чемпионате Франции-2018/19 Головин провел 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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