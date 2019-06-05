Чемпион Франции сезона-2018/19 «ПСЖ» объявил об уходе легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона. Стороны договорились не продлевать истекающий 30 июня контракт.

«Джентльмен на поле и вне его, необыкновенный товарищ по команде. Мы желаем тебе всего самого наилучшего в будущем. До свидания и спасибо за все, Джанлуиджи Буффон!» – написано в официальном твиттере команды.

·41-летний Буффон отыграл за «ПСЖ» всего один год после 17 сезонов из «Ювентуса».

В составе сборной Италии вратарь выиграл чемпионат мира 2006 года.

Агент Буффона: «Надеюсь, в следующем году «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов вместе с Джиджи»

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