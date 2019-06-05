Уилфрид Мбаппе, отец нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, работает над уходом сына из парижского клуба.

Ссылаясь на Cadena SER, AS сообщает, что Мбаппе-старший встретился в Цюрихе (Швейцария) с человеком, который описывается как очень важная фигура в мировом футболе. Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Килиана источник называет мадридский «Реал».

20-летний Мбаппе якобы чувствует себя некомфортно в «ПСЖ» из-за главного тренера Томаса Тухеля и бразильского форварда Неймара.

В сезоне-2018/19 Мбаппе забил за «ПСЖ» 33 мяча в 39 играх.

Парижане досрочно выиграли чемпионат Франции и покинули Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.

L'Equipe: «ПСЖ» раскололся на 2 лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе

Качай приложение Eurosport для iOS или Android