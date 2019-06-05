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AS: отец Мбаппе взялся за трансфер сына из «ПСЖ» и провел важную встречу
Мбаппе-старший встречался с очень важным человеком. Кто это может быть, учитывая, что Килиана ждут в Мадриде?
Уилфрид Мбаппе, отец нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, работает над уходом сына из парижского клуба.
Ссылаясь на Cadena SER, AS сообщает, что Мбаппе-старший встретился в Цюрихе (Швейцария) с человеком, который описывается как очень важная фигура в мировом футболе. Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Килиана источник называет мадридский «Реал».
20-летний Мбаппе якобы чувствует себя некомфортно в «ПСЖ» из-за главного тренера Томаса Тухеля и бразильского форварда Неймара.
- В сезоне-2018/19 Мбаппе забил за «ПСЖ» 33 мяча в 39 играх.
- Парижане досрочно выиграли чемпионат Франции и покинули Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.
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