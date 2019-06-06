Агент итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина заявил, что после ухода из «ПСЖ» его клиент не намерен завершать карьеру.

«Джиджи не перестанет играть, он не собирается уходить на пенсию. Он отдохнет пару дней и вместе с семьей подумает о будущем. После объявления о его уходе из «ПСЖ» меня атаковали телефонными звонками: он еще не принял решения. Помимо «Юве», в его сердце остаются «Каррарезе», «Дженоа» и «Лацио», – цитирует агента Football Italia, ссылаясь на cittaceleste.it.

Источник сообщает, что 41-летний Буффон изначально планировать поиграть в «ПСЖ» только год и вернуться в Италию.

Буффон начал карьеру в «Парме» и в течение 17 лет играл за «Ювентус».

В составе сборной Италии вратарь стал чемпионом мира 2006 года.

«ПСЖ» объявил об уходе Буффона

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