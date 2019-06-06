В интернете появилось видео предположительной ссоры бразильского футболиста «ПСЖ» Неймара с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании.

На видеоролике видна только часть кровати, на которую вскоре ложится мужчина. Затем подходит девушка, и слышен звук пощечины. Происходит короткий диалог, и женщина несколько раз бьет своего собеседника рукой, говоря: «Я тебя сейчас побью. Знаешь, почему? Вчера ты сделал мне больно и оставил здесь одну».

Изнасилование якобы произошло 15 мая в отеле в Париже.

Неймару также грозит срок за публикацию переписки с предполагаемой жертвой.

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