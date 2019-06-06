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Появилось видео, на котором Неймар якобы ругается с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Появилось видео, на котором Неймар якобы ругается с девушкой, обвинившей его в изнасиловании
Eurosport

22 мин. назад

И это еще вопрос, кто кого изнасиловал!

В интернете появилось видео предположительной ссоры бразильского футболиста «ПСЖ» Неймара с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании.

На видеоролике видна только часть кровати, на которую вскоре ложится мужчина. Затем подходит девушка, и слышен звук пощечины. Происходит короткий диалог, и женщина несколько раз бьет своего собеседника рукой, говоря: «Я тебя сейчас побью. Знаешь, почему? Вчера ты сделал мне больно и оставил здесь одну».

  • Изнасилование якобы произошло 15 мая в отеле в Париже.
  • Неймару также грозит срок за публикацию переписки с предполагаемой жертвой.

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