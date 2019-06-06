Eurosport
«У него не было презерватива». Обвиняющая Неймара девушка выступила на телевидении
Теперь мы знаем ее имя.
Девушка, которая обвиняет футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, впервые публично выступила в медиа.
27-летняя модель Нажила Триндади пришла на бразильский телеканал SBT и рассказала свою версию происходящего. «Выяснилось, что у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдет, и все должно закончиться. Но он продолжил», – заявила девушка.
Она настаивает, что нуждается не в деньгах, а в правосудии. «Если бы мне было нужно, чтобы он заплатил, я поступила бы куда проще», – сказала Триндади.
- Изнасилование якобы произошло 15 мая в отеле в Париже.
- Неймару также грозит срок за публикацию переписки с предполагаемой жертвой.
Появилось видео, на котором Неймар якобы ругается с девушкой, обвинившей его в изнасиловании
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