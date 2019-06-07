Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар «повернут на идее» вернуться в «Барселону». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что «Барса» начали переговоры о возвращении Неймара. В сделку может быть включен французский вингер Усман Дембеле, который работал с коучем «ПСЖ» Томасом Тухелем в дортмундской «Боруссии».

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. «Барселона» получила за его трансфер 222 млн евро.

За два года, что Ней провел в Париже, неоднократно всплывала информация о его тоске по Каталонии и желании снова играть за «сине-гранатовых».

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