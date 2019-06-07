Компания Nike, сотрудничающая с бразильским нападающим Неймаром, напряжена из-за обвинений в изнасиловании, которые в адрес игрока выдвинула 27-летняя модель Нажила Триндади.

«Мы очень обеспокоены обвинениями в адрес Неймара и будем внимательно следить за ситуацией», – цитирует представителя Nike Reuters.

Также сразу несколько бразильских изданий сообщили о том, что платежная система Mastercard свернула рекламную кампанию с участием Неймара, приуроченную к проведению Копа Америка. Представители Mastercard пока не подтвердили поступившую информацию.

Нажила Триндади утверждает, что у нее с Неймаром должен был быть секс, однако бразильский игрок не захотел использовать презерватив.

По словам девушки, она отказалась заниматься любовью без контрацепции, но Неймар не послушался ее и «продолжил».

Отец Неймара: «Обвинения сына в изнасиловании – подстава. Секс был по взаимному согласию»

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