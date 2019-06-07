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Nike: «Мы очень обеспокоены обвинениями в адрес Неймара. Будем внимательно следить за ситуацией»
А Mastercard, похоже, уже свернула рекламную кампанию с Неем.
Компания Nike, сотрудничающая с бразильским нападающим Неймаром, напряжена из-за обвинений в изнасиловании, которые в адрес игрока выдвинула 27-летняя модель Нажила Триндади.
«Мы очень обеспокоены обвинениями в адрес Неймара и будем внимательно следить за ситуацией», – цитирует представителя Nike Reuters.
Также сразу несколько бразильских изданий сообщили о том, что платежная система Mastercard свернула рекламную кампанию с участием Неймара, приуроченную к проведению Копа Америка. Представители Mastercard пока не подтвердили поступившую информацию.
- Нажила Триндади утверждает, что у нее с Неймаром должен был быть секс, однако бразильский игрок не захотел использовать презерватив.
- По словам девушки, она отказалась заниматься любовью без контрацепции, но Неймар не послушался ее и «продолжил».
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