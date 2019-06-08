Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний по делу об изнасиловании.

По информации AS, 27-летний футболист передвигался на инвалидной коляске. Неймар получил травму во время товарищеского матча против сборной Катара и пропустит домашний Кубок Америки.

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, за сообщения, которые мне присылали. Спасибо друзьям, которые остаются со мной – с ними я чувствую себя сильнее», – сказал Неймар журналистам на выходе из полиции.

Спортсмена обвиняет в изнасиловании модель Нажила Триндади.

Насилие якобы произошло 15 мая в одном из отелей Парижа.

Nike: «Мы очень обеспокоены обвинениями в адрес Неймара. Будем внимательно следить за ситуацией»

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