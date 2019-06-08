L'Equipe: девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, упала в обморок на допросе
Из полицейского участка Нажилу Триндади вынесли на руках.
Модель Нажила Триндади, которая обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, упала в обморок во время дачи показаний. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.
Нажила приехала в полицейский участок в Сан-Паулу, чтобы сообщить подробности по делу. Под конец допроса у нее резко повысилось кровяное давление, после чего адвокат вынес ее из здания на руках и доставил в больницу.
О том, что Неймар обвиняется в изнасиловании, стало известно 2 июня.
- 5 июня обвинительница Неймара впервые показала свое лицо, выступив на бразильском телевидении. По словам девушки, у нее с Неймаром должен был быть секс, однако затем оказалось, что футболист хочет заняться любовью без презерватива.
- Триндади утверждает, что, узнав об отсутствии средств контрацепции, она перехотела заниматься сексом, но Ней не послушался ее и «продолжил».
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