Модель Нажила Триндади, которая обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, упала в обморок во время дачи показаний. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Нажила приехала в полицейский участок в Сан-Паулу, чтобы сообщить подробности по делу. Под конец допроса у нее резко повысилось кровяное давление, после чего адвокат вынес ее из здания на руках и доставил в больницу.

О том, что Неймар обвиняется в изнасиловании, стало известно 2 июня.

5 июня обвинительница Неймара впервые показала свое лицо, выступив на бразильском телевидении. По словам девушки, у нее с Неймаром должен был быть секс, однако затем оказалось, что футболист хочет заняться любовью без презерватива.

Триндади утверждает, что, узнав об отсутствии средств контрацепции, она перехотела заниматься сексом, но Ней не послушался ее и «продолжил».

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