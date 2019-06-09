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«Он наркоман и опасен для общества». Новая порция обвинений от Триндади в адрес Неймара

«Он наркоман и опасен для общества». Новая порция обвинений от Триндади в адрес Неймара
Eurosport

1 час назад

Новый эпизод любимого сериала.

Появилась переписка модели Наджили Триндади, которая обвиняет форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразили Неймара в изнасиловании, и адвоката бюро «Фернандес и партнеры», которое в итоге отказалось вести дело.

«Он ударил меня и изнасиловал. Он был пьян и под наркотиками. Он плохой человек. Наркоман, агрессор, его нужно посадить в тюрьму. Он представляет угрозу для общества», – приводит сообщение девушки AS.

  • Насилие якобы произошло 15 мая в одном из отелей Парижа.
  • Триндади утверждает, что, узнав об отсутствии средств контрацепции, она перехотела заниматься сексом, но Ней не послушался ее и продолжил.

L'Equipe: девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, упала в обморок на допросе

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