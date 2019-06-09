Появилась переписка модели Наджили Триндади, которая обвиняет форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразили Неймара в изнасиловании, и адвоката бюро «Фернандес и партнеры», которое в итоге отказалось вести дело.

«Он ударил меня и изнасиловал. Он был пьян и под наркотиками. Он плохой человек. Наркоман, агрессор, его нужно посадить в тюрьму. Он представляет угрозу для общества», – приводит сообщение девушки AS.

Насилие якобы произошло 15 мая в одном из отелей Парижа.

Триндади утверждает, что, узнав об отсутствии средств контрацепции, она перехотела заниматься сексом, но Ней не послушался ее и продолжил.

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