Getty Images
«Он наркоман и опасен для общества». Новая порция обвинений от Триндади в адрес Неймара
Новый эпизод любимого сериала.
Появилась переписка модели Наджили Триндади, которая обвиняет форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразили Неймара в изнасиловании, и адвоката бюро «Фернандес и партнеры», которое в итоге отказалось вести дело.
«Он ударил меня и изнасиловал. Он был пьян и под наркотиками. Он плохой человек. Наркоман, агрессор, его нужно посадить в тюрьму. Он представляет угрозу для общества», – приводит сообщение девушки AS.
- Насилие якобы произошло 15 мая в одном из отелей Парижа.
- Триндади утверждает, что, узнав об отсутствии средств контрацепции, она перехотела заниматься сексом, но Ней не послушался ее и продолжил.
L'Equipe: девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, упала в обморок на допросе
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте