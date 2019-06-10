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Триндади заявила, что планшет с доказательствами против Неймара украли

Триндади заявила, что планшет с доказательствами против Неймара украли
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Чем дальше, тем больше вопросов к девушке.

Нынешний адвокат модели Наджили Триндади Данило Гарсия де Андраде может отказаться от работы с девушкой по делу Неймара.

Юрист хотел посмотреть полную версию семиминутного видео, которое якобы доказывает виновность форварда «ПСЖ», но оказалось, что это невозможно. Модель заявила, что планшет, где хранилось видео, похитили. Владельцы дома, откуда, по версии Триндаде, украли планшет, отрицают факт ограбления, сообщает AS.

  • Ранее от работы с Триндади уже отказалось бюро «Фернандес и Абреу».
  • Изнасилование якобы произошло 15 мая в отеле в Париже.

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