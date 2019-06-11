Адвокат Наджили Триндади Данило Гарсия сообщил, что девушка отказалась от его услуг по делу о якобы имевшем место изнасиловании со стороны форварда «ПСЖ» Неймара. Планшет, на котором по словам девушки были доказательства, пропал. Тринанди обвинила в краже Гарсию.

«Она сказала, что заметила планшет в моем офисе по GPS. Мой клиент занимает позицию, полностью противоречащую этике, здравому смыслу и правде. Если бы у меня был этот планшет, я бы с радостью передал его полиции, чтобы усилить ее позицию как жертвы», – цитирует адвоката L’Equipe.

Ранее от работы с Триндади уже отказалось бюро «Фернандес и Абреу», тогда девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию.

Изнасилование якобы произошло 15 мая в отеле в Париже.

«Он наркоман и опасен для общества». Новая порция обвинений от Триндади в адрес Неймара

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