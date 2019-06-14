Руководство чемпионата Франции объявило, что новым партнером Лиги 1 стала служба доставки еды Uber Eats. Компании заключили друг с другом двухлетний контракт.

С сезона-2019/20 платформа будет спонсором турнира, а с 2020 года станет титульным партнером, чемпионат получит название Uber Eats Лига 1. По данным L’Equipe, боссы соревнования по новому соглашению получат 15 миллионов евро в год. Это вдвое больше, чем по текущему контракту с сетью розничных магазинов Conforama.

В результате французская лига подписала самый дорогой договор с титульным спонсором в Европе. Банк Santander в Испании и телекоммуникационная фирма TIM в Италии платят внутренним лигам значительно меньше.

«После партнерских соглашений со спортивным франшизами в США мы гордимся тем, что Uber Eats выбрала Лигу 1 как первого европейского партнера. Со следующего сезона их бренд появится на визуальных приспособлениях и предложит несколько сюрпризов в части спонсорских активаций», – сказал исполнительный директор французской профессиональной лиги Дидье Кило.

Также по сообщению L’Equipe, изменится способ появления футбольного мяча на поле. С чемпионата-2020/21 его на газон для судей будут доставлять курьеры Uber Eats.

Чемпионат Франции-2019/20 стартует 9 августа.

В Лиге 1 выступает полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин.

·Первый французский дивизион забрендирован сетью пиццерий и называется Domino's Лига 2.

Головин: «Очень важно было остаться в Лиге 1. Станем сильнее в следующем сезоне»

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