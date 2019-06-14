Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар провел пять часов на допросе по подозрению в изнасиловании 26-летней модели Наджилы Триндаде Мендес де Соузы. Футболист отрицал все обвинения в сексуальном насилии над девушкой.

«Я спокоен, получаю очень много сообщений и ценю вашу поддержку. Правда рано или поздно вскроется», – заявил Ней после окончания допроса. Он прибыл к зданию суда на костылях в сопровождении адвокатов и охраны.

После первой части допроса прокурор Флавия Кристина Мерлини сообщила журналистам, что Неймар ответил на все вопросы следствия. Затем футболист произнес речь перед комиссаром, содержание которой засекречено. Прокурор исключила очную ставку Наджилы Триндаде и Неймара и их встречу в здании суда.

На прошлой неделе Ней дал показания в полицейском участке Рио-де-Жанейро по обвинению в киберпреступлении. Бразилец в инстаграме опубликовал скрин переписки с девушкой, из которого следует, что Наджила нормально с ним общалась через несколько дней после секса. Но на скриншот попали обнаженные фотографии Триндаде, что запрещено законом публиковать без согласия девушки. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Видео - Неймар покидает полицейский участок после допроса по делу об изнасиловании 01:51

По словам Наджилы Триндаде, 15 мая она прилетела в Париж, чтобы заняться сексом с Неймаром, но в гостинице передумала и сказала футболисту, что у нее нет презервативов. После этого, по версии девушки, Ней ее изнасиловал.

27-летний форвард получил травму голеностопа в товарищеском матче с Катаром и пропустит четыре месяца, а также домашний Кубок Америки-2019.

Появилось видео, на котором Неймар якобы ругается с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

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