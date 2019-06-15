Неймар – продукт YouTube. Бразилец стал суперзвездой благодаря видео

В середине нулевых мир потрясла гениальная реклама Nike Joga Bonito. Наверное, все помнят молодого Криштиану в смешных трениках, бритого Златана, ультрахаризматичного Кантона и легендарный ролик «Три бразильца и мяч», в котором Робиньо, Роберто Карлос и Роналдиньо активировали магию возле бассейна.

Те видосы распространялись не столько по телевизору, сколько сарафанным радио – их записывали на диски, хранили на флешках и даже передавали 3gp-файлы по ИК-порту или Bluetooth. Так было не только в России, но и во всем мире: Nike максимально вдохновляюще показала, на что способны самые техничные футбольные селебрити.

Правда, все герои Joga Bonito были уже состоявшимися игроками с мощными контрактами – вряд ли кого-то сильно удивили скиллы тех же Криштиану или Анри. Люди и так понимали, что эти парни умеют делать с мячом абсолютно все – рекламные нарезки давали эстетическое наслаждение, но никого не шокировали.

Зато всего спустя четыре года после Joga Bonito в Бразилии виртуозно раскрутили тинейджера, который рано обучился всем трюкам, периодически использовал их на поле, регулярно менял прически и постоянно улыбался. Именно так, по схеме из шоу-биза, растили Неймара – инкубаторного Роналдиньо с ровными зубами и совсем без лишнего веса.

Неймар на вручении «Золотого мяча»-2011Getty Images

Вспомните, когда как лично вы узнали про Нея. Скорее всего, шел 2010-й или 2011 год: YouTube был не только мегамассовой и мейнстримной, но и фактически единственной платформой с видео. Инстаграм еще не раскрутился, твиттер дружил только с текстом, а другие соцсети специализировались на стенах, лайках и сообщениях. К тому же смартфонная революция случилась чуть позже – 8-9 лет назад зрители в основном потребляли контент с десктопов и ноутбуков.

Так вот, в те времена было невозможно интересоваться футболом и не знать о Неймаре. Плевать, что он играл где-то в Южной Америке – алгоритмы YouTube сделали из него то ли нового Криша, то ли нового Пеле. Нарезки финтов и голов Нея выползали во всех рекомендациях и трендах, а конкурентов в этом жанре просто не существовало. Бразилец творил Joga Bonito не рядом с шезлонгами и не на пустом поле, а против живых соперников из местного чемпионата. Их уровень никого не волновал – главное, что Неймар пользовался рабоной, эластико и другими трюками даже чаще, чем расческой.

Сейчас таких видосов полно (каждый день они выходят в аккаунте 433 в инсте), а тогда вездесущий Ней генерировал миллионы лайков, комментов и просмотров. Неудивительно, что лучшим голом 2011 года признали мяч бразильца после эффектного прохода и аккуратной стеночки. Сопротивление было феерически пассивным, но ФИФА закрыла на это глаза и грамотно наградила именно тинейджера из «Сантоса». Конечно, выгодно, когда название противоречивой организации светится в одном заголовке с именем самого перспективного футболиста в мире.

В итоге YouTube невольно провернул грандиознейшую мистификацию – одаренному парню не исполнилось и двадцати, а ему уже предсказали «Золотой мяч» (его нет до сих пор), организовали вагон рекламных контрактов (скорее как блогеру, чем как игроку «Сантоса) и предложили агентскую поддержку (главным все равно остался папаша). Еще про Неймара записали кучу пафосных документалок и заранее продали в Европу за космические деньги. Весь этот нездоровый движ окончательно испортил его характер.

Неймар после трансфера в «Барселону», 2013 годGetty Images

Конечно, Ней все же вырос в топ-футболиста и даже выиграл Лигу чемпионов. Да и в целом «Барселона» идеально подходила форварду с точки зрения воспитания: во-первых, там был Месси, во-вторых, никого не волновали красивые хайлайты из прошлого – рефрен «Больше, чем клуб» одинаков для всех. Поэтому последствия ранней славы, безумных денег и гиперопеки со стороны отца ретушировались философией «блауграны».

Но переезд в Париж подсветил все темные стороны бразильца. Стало ясно: Неймар чертовски травматичен, эгоистичен и токсичен. Он создает группировки (это признал даже Тухель), дерется с партнерами на тренировках (норма для него), прописывает фанату (тот сам идиот, но можно было сдержаться), никак не может долечить голеностоп (личные врачи Нея ссорятся с докторами «ПСЖ»), явно тоскует по Ла Лиге, но главное – совершенно не тащит.

Потому что в том возрасте, когда вырабатываются лидерские качества, страйкер уже носил корону на мелированной голове и отвык перенапрягаться. Виртуально он взял «Золотой мяч» еще в 2012-м, а реально не получит его никогда – этот приз дают не за кувырки по газону и мерзкие скандалы с изнасилованием (публикация переписки – нелепейший имиджевый ход).

Такая же ситуация и в сборной: Ней выиграл с ней олимпийское золото (скорее, из-за слабости соперников), но в остальном запомнился только симуляциями, провалами на крупных турнирах и сагой с капитанской повязкой – сейчас уже, кажется, ни один бразилец не хочет, чтобы номинальный лидер «ПСЖ» был вожаком национальной команды.

Последний кейс: 19-летний Вевертон проверил Неймара между ног и тут же прилег на траву – классическая дедовщина. Похоже, мистер олимпийский чемпион уже забыл, как сам проворачивал такие трюки и кайфовал – сейчас ему уже нестатусно реагировать на микроунижение с улыбкой.

Самое удивительное, что сам Неймар в принципе всем доволен. У него полно клубных титулов, роскошный контракт и не слишком критичный возраст (всего 27), а задачу стать лучшим в мире бразилец, вероятно, тихонечко снял. Теперь он снова сфокусирован на том, что у него получается лучше всего: Винисиус рассказывает, что Ней частенько присылает ему видео с финтами и предлагает повторить. Кажется, человек, за которого заплатили 222 млн евро, так и не понял, что эпоха Joga Bonito давно и безвозвратно ушла.

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