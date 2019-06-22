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155 км/ч, непристегнутый ремень и пачка сигарет. Буффон сфотографировался за рулем

155 км/ч, непристегнутый ремень и пачка сигарет. Буффон сфотографировался за рулем
Eurosport

15 мин. назад

Джиджи сделал косплей на Загитову.

Свободный агент Джанлуиджи Буффон опубликовал новую фотографию в инстаграме.

Снимок запечатлел Буффона, который сидит за рулем автомобиля. «Единственное правило путешествия – не возвращайся по тому же пути, по какому приехал. Возвращайся по-другому», – написал Джиджи под снимком.

Пользователи обратили внимание, что итальянский спортсмен едет со скоростью 155 км/ч, не пристегнув ремень безопасности. Кроме того, по левую руку от футболиста виднеется пачка сигарет «Мальборо».

  • Буффон стал свободным агентом летом нынешнего года, когда не стал продлевать контракт с «ПСЖ».
  • Джиджи не собирается заканчивать с футболом. Возможно, он продолжит карьеру в «Барселоне»: каталонцы пригласили Буффона на место вратаря, который будет подменять Марка-Андре тер Штегена.

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