155 км/ч, непристегнутый ремень и пачка сигарет. Буффон сфотографировался за рулем
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Свободный агент Джанлуиджи Буффон опубликовал новую фотографию в инстаграме.
Снимок запечатлел Буффона, который сидит за рулем автомобиля. «Единственное правило путешествия – не возвращайся по тому же пути, по какому приехал. Возвращайся по-другому», – написал Джиджи под снимком.
Пользователи обратили внимание, что итальянский спортсмен едет со скоростью 155 км/ч, не пристегнув ремень безопасности. Кроме того, по левую руку от футболиста виднеется пачка сигарет «Мальборо».
- Буффон стал свободным агентом летом нынешнего года, когда не стал продлевать контракт с «ПСЖ».
- Джиджи не собирается заканчивать с футболом. Возможно, он продолжит карьеру в «Барселоне»: каталонцы пригласили Буффона на место вратаря, который будет подменять Марка-Андре тер Штегена.
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