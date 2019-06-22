В интервью France Football президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи сверкнул парой ярких фраз и очертил новую философию. «Мы не проявляли характера и власти, но сейчас все изменится. Хочу, чтобы игроки гордились, надевая эту форму. Они здесь не для веселья. Мне надоело поведение суперзвезд. Если они с этим не согласны – двери открыты». Выступление свелось к признанию ошибок: парижский клуб превратился в игрушку и посмешище из-за зацикленности на гламуре и показухе. Чтобы добиться чего-то, кроме гарантированных побед в чемпионате, мало закупать звезд.

Функционер подчеркнул тезис «клуб больше игрока» и прошелся лично по Неймару: «У нас есть контрактные обязательства, но приоритет сейчас – полная приверженность проекту. Никто не заставлял его приходить. Он сделал это с полным осознанием». Еще одним шагом на пути к трансформации проекта стала смена спортивного директора: Антеро Энрике подписал Неймара и Мбаппе, но не сработался с Тухелем. Коуча бесила ситуация с Рабьо – талантливого Адриена исключили из команды из-за переговоров. Кроме того, Энрике промедлил с усилением в зимнее трансферное окно и 29 января отделался от Тухеля Паредесом, который не потянул топ-уровень.

Нассер аль-Хелаифи, Антеро Энрике, Томас Тухель Getty Images

Аль-Хелаифи встал на сторону Тухеля и заменил Энрике на Леонардо, который занимал эту должность раньше. Бразилец играл за «ПСЖ», знал клуб и поучаствовал в проекте шейхов на первом этапе в начале 2010-х. У современного «Парижа» короткая история, но даже в ней президент вернулся к истокам, так как почувствовал, что клуб идет не туда: Ней достал жалобами, травмами и конфликтами, а в составе полно дыр.

На первый взгляд, революция аль-Хелаифи в «ПСЖ» – логичное и естественное решение накопившихся проблем. Возможно, именно сосредоточенности на футболе не хватало богатому суперклубу для прогресса в Лиге чемпионов. Но переход к новой философии случился не просто так: за последний год позиции аль-Хелаифи пошатнулись, а на следующий день после выхода интервью в France Football взорвалась медийная бомба, которая поставила под угрозу репутацию владельцев «ПСЖ» и будущее команды.

В мае Le Parisien сообщил, что фонд Qatar Sports Investments может урезать бюджет клуба из-за недовольства результатами и отношением к «Парижу». Чиновники вроде президента Ла Лиги Тебаса казнили «ПСЖ» за государственные вложения в клуб под прикрытием инвестиционных фондов. УЕФА напряг шейхов постоянными расследованиями, а команда позорно вылетела из ЛЧ от «Барсы» и «Манчестера» и оказалась главным лузером среди топ-клубов. После трансферов Ибрагимовича, Кавани, Ди Марии и Неймара владельцы надеялись на доминирование в Европе и ополчились на аль-Хелаифи, который распустил игроков, тренеров и директора.

По крайней мере, такое объяснение внутреннего кризиса «ПСЖ» лежало на поверхности: боссов достали слабые результаты и плохой имидж, а функционер пошел на радикальные перемены, чтобы им угодить. Но за последнее время у эмира аль-Тани и аль-Хелаифи появилась еще одна проблема: антикоррупционные службы запустили расследование в отношении руководителей клуба и нашли несколько подозрительных деталей в истории обогащения «Парижа». Арест Мишеля Платини во Франции втянул «ПСЖ» в дело о выборе Катара хозяином ЧМ-2022 и подтолкнул в пропасть.

В ноябре 2010-го президент Франции Николя Саркози организовал в Елисейском дворце обед, на который пригласил Платини, сына катарского эмира Тамима аль-Тани, самого эмира и премьер-министра Катара шейха Хамада бин Хассима. Через неделю на выборах страны, которая примет ЧМ через 12 лет, президент УЕФА проголосовал за Катар. Впоследствии он объяснил, что еще до обеда сделал выбор между США и Катаром в пользу арабской страны, но на допросе в июне 2019-го следователи снова усомнились в честности Платини.

События развивались слишком подозрительно для простого совпадения: через полгода после утверждения Катара хозяином ЧМ инвестиционный фонд Qatar Sports Investments выкупил «ПСЖ» у американской компании Colony Capital. Клуб находился в кризисе и имел долг в 20 миллионов евро, но чем-то привлек самых богатых людей планеты. Председатель QSI аль-Тани стал эмиратом Катара и реальным владельцем «ПСЖ», а аль-Хелаифи занял пост президента. Сейчас покупка серого по европейским масштабам клуба кажется платой преданному фанату «ПСЖ» Саркози за то, что его страна поддержала заявку Катара на ЧМ.

Подарки Катара Франции не ограничились «ПСЖ»: в 2012-м «Аль-Джазира» и медиагруппа beIN запустили на родине Платини и Саркози телеканал beIN Sports, который выкупил права на показ Лиги 1. С тех пор вещательная компания по контракту выплачивает чемпионату Франции большие деньги – возможно, канал стал лишь еще одной незаметной расплатой за сделку, заключенную на знаменитом обеде. Назначение аль-Хелаифи председателем правления beIN Sports лишь усилило подозрения.

Допрос Платини ударил не только по репутации УЕФА и Катара, но и по боссам «ПСЖ»: теперь клуб выглядел ширмой, использовавшейся для реализации расчетливой коррупционной схемы. Шейхи предположили, что лучшим вариантом будет урезание бюджета и намекнули на это аль-Хелаифи, который сгладил последствия: отвлек внимание от неминуемого скандала монологом на тему звезд, Неймара и новой концепции.

Нассер аль-Хелаифи («ПСЖ»)Getty Images

С одной стороны, он показал, что владельцы не забили на проект и представил объяснение возможному прекращению потока денег – все дело не в ЧМ-2022, а в смене стратегии. С другой, хотя бы частично переключил внимание медиа на спортивные проблемы клуба, который оказался замешан в сложную политическую игру. Аль-Хелаифи попал под удар еще раньше: в мае французские власти обвинили его в коррупции по делу о выборе Дохи хозяйкой ЧМ-2019 по легкой атлетике. Еще одним подозреваемым стал член совета директоров «ПСЖ» и директор beIN Юсеф аль-Обайдли. Если все проблемы QSI сложатся воедино, продажа клуба станет для шейхов самым безобидным решением.

Интервью аль-Хелаифи France Football – отвлекающий маневр или реклама для потенциальных покупателей. Иначе совпадение слишком странно: президент клуба рассказал о стабильности «ПСЖ» накануне международного скандала с участием клуба. Неймар идеально подошел для первых полос и заголовков – пока обыватели больше интересуются будущим бразильца, чем сложными заговорами с участиями Саркози и Платини. За последние полтора сезона Ней превратился в одного из главных антигероев европейского футбола: спорил с одноклубниками из-за пенальти, возмущался из-за любой мелочи и влип в скандал с изнасилованием. Боссы «ПСЖ» оценили риски и стабилизировали положение клуба, лишив самую дорогую звезду неприкосновенности.

НеймарGetty Images

Если Неймар уедет в «Барселону» или «Реал», «Париж» предстанет жертвой лицемерного бразильца, который не оправдал огромных трат. Клуб продаст идею нового подхода без жадных лицемерных селебрити, зато с умной трансферной политикой и предельной концентрацией на футболе. Новым лицом команды станет серьезный и трудолюбивый Мбаппе, который вряд ли пойдет на публичные обвинения даже ради трансфера.

Проблема в том, что если расследование антикоррупционных комиссий не заглохнет на полпути, такие косметические приемы не помогут «ПСЖ»: клуб потеряет статус, которого добился за последние 10 лет, и станет грузом для владельцев. Тогда шейхи могут расстаться с ненужной инвестицией, и проект «Пари Сен-Жермен» закроется, не добравшись до главной цели. Вместо Лиги чемпионов и европейского господства главной мечтой парижан снова станет тусклая Лига 1. После такого их не спасет даже продажа Неймара.

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