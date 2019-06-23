Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар уверен, что вскоре вернется из парижского клуба в «Барселону».

По информации Sport, 27-летний футболист поддерживает связь с бывшими одноклубниками. В одном из последних отправленных сообщений Неймар написал: «Расслабьтесь, я вернусь».

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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