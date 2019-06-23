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«Расслабьтесь, я вернусь». Неймар написал сообщение футболистам «Барсы»
Ней уверен, что сделка скоро свершится.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар уверен, что вскоре вернется из парижского клуба в «Барселону».
По информации Sport, 27-летний футболист поддерживает связь с бывшими одноклубниками. В одном из последних отправленных сообщений Неймар написал: «Расслабьтесь, я вернусь».
- Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
- Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.
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