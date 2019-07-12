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Неймар: «Хочу покинуть «ПСЖ». Дал знать Леонардо, что меня не будет на первом сборе»

Неймар: «Хочу покинуть «ПСЖ». Дал знать Леонардо, что меня не будет на первом сборе»
Eurosport

16 мин. назад

Большое интервью Нея.

Форвард «ПСЖ» Неймар дал большое интервью бразильскому медиа UOL.

Ней хочет в «Барселону»...

Это правда, что я хочу покинуть Париж. Дал знать Леонардо, что меня не будет на первом сборе. Планировалось, что я буду на ивенте Red Bull в Рио, это приоритет для меня.

Руководство клуба разрешило мне вести переговоры об уходе при выгодном предложении. Андре Кури [эксперт «Барселоны» по южноамериканскому футболу] прилетал в Бразилию к моему отцу. Переговоры продолжаются, я надеюсь на благоприятный исход.

...Но готов остаться в «ПСЖ»

Леонардо сказал, что хочет сохранить меня в клубе. Если не вернусь в Каталонию, я всегда с гордостью буду носить майку «ПСЖ».

Я вернусь во Францию в понедельник. Чувствую себя намного лучше, чем месяц назад. Травма сильно расстроила меня. Медицинский штаб сборной Бразилии, по согласованию с «ПСЖ», запросил протокол по экстренной операции.

О модели, которая обвинила его в изнасиловании

Она держится как можно дальше от меня. Это правда, что я, возможно, вел себя агрессивно в сексуальном плане с ней. Но сегодня это все в прошлом. У меня большое желание утопить эту злобу в себе.

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