Форвард «ПСЖ» Неймар дал большое интервью бразильскому медиа UOL.

Ней хочет в «Барселону»...

Это правда, что я хочу покинуть Париж. Дал знать Леонардо, что меня не будет на первом сборе. Планировалось, что я буду на ивенте Red Bull в Рио, это приоритет для меня.

Руководство клуба разрешило мне вести переговоры об уходе при выгодном предложении. Андре Кури [эксперт «Барселоны» по южноамериканскому футболу] прилетал в Бразилию к моему отцу. Переговоры продолжаются, я надеюсь на благоприятный исход.

...Но готов остаться в «ПСЖ»

Леонардо сказал, что хочет сохранить меня в клубе. Если не вернусь в Каталонию, я всегда с гордостью буду носить майку «ПСЖ».

Я вернусь во Францию в понедельник. Чувствую себя намного лучше, чем месяц назад. Травма сильно расстроила меня. Медицинский штаб сборной Бразилии, по согласованию с «ПСЖ», запросил протокол по экстренной операции.

О модели, которая обвинила его в изнасиловании

Она держится как можно дальше от меня. Это правда, что я, возможно, вел себя агрессивно в сексуальном плане с ней. Но сегодня это все в прошлом. У меня большое желание утопить эту злобу в себе.

Sport Bild: «Барса» не предлагала «ПСЖ» денег за Неймара. Его просят обменять на трех футболистов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android