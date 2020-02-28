Ним
    -
    22:45
    28.02.20
    Костьер
    Олимпик Марсель
      Чемпионат Франции • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ним - Марсель
      Чемпионат Франции - 28 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! 28 февраля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бернар Блакар или Андре Виллаш-Боаш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Олимпик Марсель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ним и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет