Страсбур
    -
    19:30
    07.03.20
    Мейнау
    Пари Сен-Жермен
      Чемпионат Франции • Тур 28
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      Страсбур - ПСЖ
      Чемпионат Франции - 7 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Страсбур – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 7 марта 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тьерри Лоре или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Страсбур и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Страсбур и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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