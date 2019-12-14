Метц
    -
    19:30
    14.12.19
    Стадион Сен-Симфорьян
    Олимпик Марсель
      Чемпионат Франции • Тур 18
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      Онлайн
      Метц - Марсель
      Чемпионат Франции - 14 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Метц – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! 14 декабря 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Венсан Оньон или Андре Виллаш-Боаш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Метц и Олимпик Марсель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Метц и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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