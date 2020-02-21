Ницца
    -
    21:00
    21.02.20
    Альянц Ривьера
    Стад Брест
      Чемпионат Франции • Тур 26
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      Ницца - Стад Брест
      Чемпионат Франции - 21 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ницца – Стад Брест на Eurosport.ru! 21 февраля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Патрик Виейра или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ницца и Стад Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ницца и Стад Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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