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Монако - Дижон

Чемпионат Франции - 9 ноября 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монако – Дижон на Eurosport.ru! 9 ноября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Леонарду Жардим или Stéphane Jobard? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монако и Дижон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Монако и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

