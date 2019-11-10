Монпелье
    -
    19:00
    10.11.19
    Стадион Ла Моссон
    Тулуза
      Чемпионат Франции • Тур 13
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      Монпелье - Тулуза
      Чемпионат Франции - 10 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Тулуза на Eurosport.ru! 10 ноября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Антуан Комбуарэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Тулуза и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монпелье и Тулуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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