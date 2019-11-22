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ПСЖ - Лилль
Чемпионат Франции - 22 ноября 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Лилль на Eurosport.ru! 22 ноября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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