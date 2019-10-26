Монпелье
    -
    21:00
    26.10.19
    Стадион Ла Моссон
    Анже
      Чемпионат Франции • Тур 11
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Монпелье - Анже
      Чемпионат Франции - 26 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Анже на Eurosport.ru! 26 октября 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Стефан Мулен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Анже и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монпелье и Анже, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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